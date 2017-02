PSV deed niets met signalen: "Scenario heeft zich dan toch voltrokken"

PSV won twee seizoenen op rij de landstitel en overleefde de groepsfase van de Champions League. Alles rond de Eindhovense club leek euforie uit te stralen, maar eind februari lijkt de club op alle fronten te zijn uitgeschakeld en is de scepsis terug.



"Ze zijn natuurlijk allemaal erg blij geweest de afgelopen jaren. Begrijpelijk, want er zijn veel successen geboekt", luidt het oordeel van clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. "Maar er is weinig veranderd in de aanloop naar dit seizoen. En dat blijkt toch het valkuil te zijn geweest. Niet doorselecteren is één van de bekende valkuilen."



Elfrink, die het blessureleed nog wel als excuus noemt, vindt dat 'bizar'. "Want men heeft daar vorig seizoen al zo voor gewaarschuwd. PSV wist dat het heel erg moeilijk zou worden na twee kampioenschappen. Het was vorig jaar al lastig en dan wordt het nu nog lastiger. Dat scenario heeft zich dan toch voltrokken en dat zal men intern moeten evalueren."