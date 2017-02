Kuyt opnieuw onder vuur: "Vreselijk vind ik dat"

Dirk Kuyt speelde geen minuut mee tijdens de topper tegen PSV, maar is desondanks weer een hot item. De Feyenoord-aanvoerder bleef negentig minuten op de bank en zou volgens Johan Derksen camerabewust hebben gehandeld.



"Hij stond als eerste op het veld en deed de warming-up met de basisspelers", oordeelde René van der Gijp in Voetbal Inside. "Dat vind ik wel een beetje overdreven. Dan denk ik: blijf lekker binnen, pak een kopje thee en lees nog even het programmaboekje door. Ga dan niet met de basisspelers rondrennen als je niet in de basis staat."



Derksen ziet mogelijk 'een soort tactiek' bij de routinier. "Wel zag ik Kuyt zich anderhalf uur opvreten op de reservebank. Ook was hij pislink dat allemaal nobody’s mochten invallen en hij niet. Na de wedstrijd liep hij wel als eerste juichend de dug-out uit. Allemaal omdat hij weet dat de camera’s op hem gericht staan. Vreselijk vind ik dat."