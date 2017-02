Bas Nijhuis is misschien wel de meest besproken voetbalpersoonlijkheid van de laatste dagen in Nederland. De scheidsrechter liet veel doorspelen tijdens Feyenoord - PSV, dat werd beslist dankzij doellijntechnologie (2-1).



In het programma Overijssel Vandaag verklaarde Nijhuis zijn horloge blind te vertrouwen. "Als ik dat al niet meer kan vertrouwen, wat dan nog wel?", aldus de leidsman. Op dit moment hangt het systeem alleen in De Kuip. "Het is nu de vraag wie dit moet betalen. Als Heracles bijvoorbeeld drie ton moet betalen voor dit systeem, dan ontstaat er discussie want daar kunnen ze ook een verdediger voor kopen."



Op de sociale media was de arbiter veelbesproken, maar zelf haalt hij zijn schouders op. "Als je ziet welke verwensingen je soms krijgt... Ik ben maar gestopt met Facebook en Twitter. Dan heb je 200 nieuwe vrienden op Facebook en dan is het meest vriendelijke bericht 'We will kill you', nou dat is ook niet echt vriendelijk hé?"