FOTO: Zo vieren de Feyenoord-spelers de zege op PSV

Feyenoord is hard op weg naar het eerste kampioenschap sinds 1999. Na de 2-1 overwinning op PSV lijkt één concurrent weg en moet de koploper de voorsprong op Ajax (nu vijf punten) zien te behouden.



De euforie was groot na de zege in De Kuip en dat bleek maandag nog steeds het geval. De spelersgroep ging in de avond op stap en wel in de vorm van een bowling-uitje, zo liet aanvoerder Dirk Kuyt weten via Twitter. Overigens zat de Katwijker zelf de volledige negentig minuten op de reservebank.