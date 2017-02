Babel lijkt Sneijder en De Jong uit de titelrace te gooien

Besiktas heeft maandag in de Turkse titelstrijd een gevoelige tik uitgedeeld. De werkgever van Ryan Babel boekte een 0-1 overwinning op het veld van Galatasaray.



Half februari besloot Galatasaray zich te ontdoen van coach Jan Olde Riekerink, maar zijn opvolger Igor Tudor heeft de succesformule nog niet gevonden. Na het gelijkspel tegen Rizespor werd nu zelfs verloren van de stadsgenoot én directe concurrent. Voor de club van Wesley Sneijder en Nigel de Jong lijkt het kampioenschap daardoor uit beeld.



Halverwege stond het nog 0-0 in Istanbul, maar een van richting veranderde vrije trap van Anderson Talisca bracht Besiktas aan de leiding. Tudor greep daarna in door onder meer Sneijder te vervangen en Garry Rodrigues binnen de lijnen te brengen, maar tevergeefs. Koploper Besiktas staat nu op vijftig punten, waar Galatasaray als nummer drie op tien punten staat.



Istanbul Basaksehir is de meest voorname titelconcurrent op dit moment. Zij staan momenteel op vier punten achterstand.



Scoreverloop:

0-1 (47') Anderson Talisca