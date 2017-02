Eljero Elia won in zijn debuutseizoen met Feyenoord de KNVB Beker en dit seizoen gloort het kampioenschap. De vleugelaanvaller weet dat in PSV opnieuw een concurrent is afgehaakt.



"Ja, maar we moeten ons koppie niet gek laten maken nu, dat is het gevaarlijkste wat je kunt doen", zo laat Elia optekenen in gesprek met Voetbal International. "Wij hebben nu alleen nog maar finales. Ik denk dat het goed zit maar je weet niet wat er nog gaat gebeuren met blessures, schorsingen en scheidsrechters."



De Feyenoorder voegt toe: "Het zou lekker zijn als Ajax ook wat punten laat liggen, maar daar moeten we helemaal niet naar kijken. Alleen wij kunnen zorgen dat we kampioen worden. Dat begint zondag tegen Sparta weer. Dan moeten we drie punten pakken en de rest doet er niet toe."



Tegen PSV viel Elia geblesseerd uit, maar hij gaat er 'wel vanuit' dat de komende stadsderby haalbaar is.