PSV haakt op alle fronten af: "De evaluaties komen wel"

Toon Gerbrands ziet PSV door de uitnederlaag tegen Feyenoord (2-1) niet langer als titelkandidaat. Dit seizoen is een ticket voor de voorronde van de Champions League het hoogst haalbare en zelfs dat gaat al een loodzwaar karwei worden.



"We zijn door dit resultaat teruggeworpen in de titelstrijd", beaamt de algemeen directeur in gesprek met PSV TV. "Iedereen roept nu: 'Het seizoen is voorbij'. Zo werkt het voor een voetbalclub natuurlijk niet. We hebben nog tien wedstrijden te gaan. Via de tweede plek kunnen we ons plaatsen voor de voorrondes van de Champions League en dat grote toernooi bereiken. Wij zijn alleen maar bezig met perspectief."



PSV was maanden geleden nog op drie fronten actief, maar zowel in de beker als Europa kwam het avontuur al vroeg ten einde. Nu is dus ook de titelrace een gelopen koers. "Ik snap onze positie, ik snap dat we bescheiden moeten zijn in deze situatie. De evaluaties komen wel. De evaluaties zullen komende zomer volgen. Dan moeten we opnieuw gaan handelen om een kampioenswaardig elftal neer te zetten."