Southampton-preses kijkt in 'glazen bol' voor Van Dijk

Southampton wilde tijdens de winterse transferperiode niets weten van een transfer van Virgil van Dijk. Tijdens de zomer lonkt een nieuwe kans, maar voorzitter Ralph Krueger denkt hem ook dan aan boord te kunnen houden.



"Virgil ligt voor lange tijd vast en we zien verder ook niets in onze glazen bol", liet Krueger optekenen in gesprek met talkSPORT. "We gaan binnen een aantal weken naar de zomerse transferperiode kijken en onze plannen doornemen, maar op dit moment is Virgil aan ons verbonden. Hij is onze aanvoerder en ik zie hem ons rood-witte shirt blijven dragen."



Van Dijk speelt sinds de zomer van 2015 voor Southampton, dat hem ophaalde bij de Schotse topclub Celtic. In het St. Mary's Stadium heeft de Oranje-international een goede indruk achtergelaten. Om die reden toonde de Engelse top en het Franse Paris Saint-Germain in januari al interesse in de verdediger, die tot 2022 op de loonlijst staat.