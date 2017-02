'Club schrikt van salariseisen Van Persie'

Spits Robin van Persie deed het in het afgelopen seizoen misschien niet zo goed voor Fenerbahçe, deze voetbaljaargang is hij toch best tot leven gekomen in de Turkse hoofdstad Istanbul. De krant Fanatik onthult nu echter dat er in de afgelopen dagen onderhandeld is over een transfer van de Nederlander.



Naar verluidt heeft het Chinese Tianjin Quanjian zich ergens in de vorige week gemeld voor de Oranje-topscorer aller tijden. Het hierboven genoemde medium weet dat de clubs er eigenlijk wel zo goed als uit waren, maar volgens de laatste berichten schrokken de vermogende Chinezen van de salariseisen van Van Persie. Daardoor zou er gelijk een streep door de transfer van de aanvaller naar de Super League gezet zijn.



Het nieuws is toch behoorlijk opmerkelijk te noemen: zeker omdat de bomen in China financieel gezien tot in de hemel reiken. Tianjin ging eerder al aan de slag met onder meer Alexandre Pato en Axel Witsel, die behoorlijk wat verdienen in het Verre Oosten. Het is onbekend wat Van Persie precies wenste te verdienen.