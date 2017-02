Ontslagen Ranieri verrast met ongelooflijk mooie actie

De Italiaanse oefenmeester Claudio Ranieri won in het afgelopen seizoen de Premier League nog met Leicester City. Deze voetbaljaargang deden de Foxes het echter bijzonder slecht onder zijn leiding en dat heeft hem de kop gekost. Wel heeft de routinier een oprotpremie meegekregen, maar daar heeft hij iets heel moois mee gedaan.



De Engelse media weten dat Ranieri een ontslagpremie van 3,5 miljoen euro heeft gekregen van Leicester. De helft van dat bedrag heeft hij nu echter gedoneerd aan een goed doel, te weten de Foxes Foundation. Dat is een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor kinderen.



Onlangs vertelde de Italiaan over zijn ontslag: "Na de euforie van vorig seizoen en het winnen van de Premier League-titel was mijn enige droom om voor altijd bij Leicester City, de club waar ik van hou, te blijven. Helaas mocht het niet zo zijn. Het was een geweldig avontuur en dit zal me voor altijd bij blijven. Dank ook aan alle journalisten en media die verslag hebben gedaan van het mooiste voetbalverhaal. Ook mijn oprechte dank aan iedereen bij de club: alle spelers, stafleden, iedereen die onderdeel was van wat we hebben bereikt."