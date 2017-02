"Ik zou 59 miljoen euro voor hem betalen"

De Franse aanvaller Moussa Dembélé timmert hard aan de weg in de Schotse competitie bij Celtic. Naar verluidt heeft de jongeling al een aantal absolute Europese topclubs achter zich aanzitten, waaronder FC Barcelona en Real Madrid. Zijn ploeggenoot Cristian Gamboa begrijpt wel waarom dit zo is.



Gamboa zegt in gesprek met het medium de Daily Express: "Moussa is een erg goede speler. Hij kan spelen waar hij wil, bij elke club ter wereld. Ik hoop dat we hem hier nog lang kunnen zien schitteren." Als de journalist de Celtic-speler vraagt of Dembélé 46 miljoen euro moet kosten, antwoordt hij: "Nee, nee, daarmee heb je geen enkele kans. Ik zou 58,6 miljoen euro voor hem bieden. Maar ik heb het geld niet."



Gamboa gaat verder over zijn maatje: "Hij kan zelfs bij Real Madrid spelen. Moussa is een speler van wereldklasse. En hij is pas twintig jaar, hè?! Dat betekent dat hij nog tot veel in staat is. Hij kent een heel goed seizoen voor Celtic en het is goed voor de club en voor de spelersgroep dat hij er is. We genieten er echt van. Stel je eens voor hoe goed Moussa is als hij 25 is …"