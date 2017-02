Ajax-blessurezorgen nemen toe: onderzoek Viergever

Ajax kon in de Eredivisie-wedstrijd tegen Heracles Almelo al niet beschikken over vleugelverdediger Daley Sinkgraven, maar heeft nu ook te maken met een blessure van Nick Viergever. De Telegraaf weet dat de centrumverdediger op dinsdag onderzocht zal worden: de ernst van zijn kwetsuur blijft nog even onduidelijk.



Mocht blijken dat Viergever echt een paar weken toe moet kijken, dan zou dat een flinke domper zijn voor de Amsterdammers, vooral met het oog op de Europa League. De eerstvolgende wedstrijd van Ajax tegen FC Kopenhagen gaat immers al aan de neus van Joël Veltman en Davinson Sánchez voorbij, zijn zijn geschorst. Trainer Peter Bosz kan Viergever dus goed gebruiken, maar het heeft er alle schijn van dat hij toch even uit de roulatie zal zijn, zoals meestal het geval is bij liesblessures.





Ernst van blessure #Viergever wordt morgen onderzocht. Verdediger vandaag behandeld bij #Ajax terwijl rest selectie vrij was. — Mike Verweij (@MikeVerweij) February 27, 2017