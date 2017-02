Coach geeft toe: wij willen Guardado hebben

Middenvelder Andrés Guardado was in de eerste seizoenshelft niet echt van waarde voor PSV. Of in ieder geval: als hij al meedeed en niet geblesseerd was, haalde de Mexicaan bepaald niet zijn gebruikelijke niveau. Bovendien werd de mannetjesputter veelvuldig in verband gebracht met een transfer. Die 'storm' is wat gaan liggen, maar dat betekent niet dat er geen interesse meer is.



De Amerikaanse ploeg Atlanta United kijkt namelijk nog steeds naar de mogelijkheden om Guardado los te weken uit Eindhoven, zo onthult coach Gerard Martino in gesprek met de Mexicaanse media. De voormalige oefenmeester van het Spaanse FC Barcelona vertelt: "Ja, wij willen Andrés Guardado graag naar de Major League Soccer halen, maar de deal heeft behoorlijk wat haken en ogen."



De Argentijn legt uit: "Het is voor ons heel erg moeilijk om iemand als Guardado vast te leggen. Hij wil namelijk behoorlijk veel verdienen en dat moet maar net passen. Vallen alle puzzelstukjes op hun plek, dan kan hij echter komen." De Mexicaan zelf vertelde onlangs in een interview dat hij het niet erg zou vinden om bij PSV te blijven. Wel wil hij graag wat dichter bij zijn familie zijn.