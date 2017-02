'FC Barcelona: zomertransfer van Feyenoorder'

FC Barcelona heeft al een tijdje interesse in een samenwerking met Hectór Bellerin, de Catalaanse verdediger van Arsenal. De Spaanse grootmacht zou echter vernomen hebben dat de back niet wil komen en het medium El Mundo Deportivo weet dat Barça nu uit zal komen bij een Feyenoorder.



De Primera División-topclub heeft niet zo heel veel rechtsbacks tot zijn beschikking. Aleix Vidal liep onlangs natuurlijk een horrorblessure op en zijn vervanger Sergi Roberto is van nature een middenvelder. Barça is op zoek naar een nieuwe vleugelverdediger en daarbij zou Bellerin dus optie nummer één zijn. Omdat men echter tot het inzicht is gekomen dat Arsenal toch echt geen zaken wil doen, richten de Catalanen hun pijlen nu op de Rotterdamse Kuip.



De technisch manager van Barça, Robert Fernandez, is volgens het hierboven genoemde dagblad een fan van de kwaliteiten van rechtsback Rick Karsdorp. De directeur zou aan ingewijden hebben verteld dat hij de Oranje-speler een van de meest complete vleugelverdedigers van Europa vindt. Barça wil zakendoen, maar in Spanje weet men dat ook Bayern München, Napoli, Arsenal en Manchester United geïnteresseerd zijn. Het is onbekend wat Karsdorp precies moet kosten.