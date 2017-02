In Andries Jonker begint VfL Wolfsburg dit seizoen al aan de derde hoofdtrainer. Tommie van der Leegte, die zelf ooit voor de Duitse club speelde, is verrast en vreest voor de toekomst van Riechedly Bazoer.



"Ik had niet verwacht dat de club bij hem zou uitkomen", reageert Van der Leegte tegenover ELF Voetbal. De oud-speler weet dat er 'veel geld' beschikbaar is. Zo kon Bazoer ook worden opgepikt bij Ajax, maar dat is vooralsnog geen succes gebleken. Van der Leegte: "Hij speelt nauwelijks, echt bizar. Hij dacht naar een grote club te gaan maar het is daar nu een zooitje."



"Ik was niet zo’n groot talent toen ik naar Wolfsburg ging en was 28, maar ik speelde wel", vervolgt Van der Leegte. "Iemand als Bazoer met zijn kwaliteiten hoort gewoon te spelen. Hopelijk gaat dat onder Jonker gebeuren, anders gaat echt zijn hele carrière naar de klote."