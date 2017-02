Streppel looft 'fantastische persoonlijkheid': "Tekent zijn grootsheid"

Ruud van Nistelrooy had welgeteld één seizoen nodig om via sc Heerenveen naar PSV te verhuizen. Afgelopen weekeinde was de oud-spits even terug in Friesland, waar Yuki Kobayashi tevergeefs op een ontmoeting hoopte.



"Hij is mijn grote idool. Toen ik jong was, keek ik altijd naar hem op tv", vertelde de Japanner na afloop van het thuisduel met Roda JC (3-0) aan de Leeuwarder Courant. Zelf is Kobayashi hard op weg om ook belangrijk te worden voor de ploeg. "Organisatorisch gezien zat het wel goed, ik speelde vooral 'makkelijke' ballen. Maar ik ben een speler die beslissend wil zijn."



Trainer Jurgen Streppel weet dat dit momenteel niet mogelijk is. "Dat doet hij goed, Yuki is plichtsgetrouw. Toen we de 1-0 hadden gemaakt, was hij degene die meteen naar de bank kwam om te vragen wat we gingen doen. Dat tekent zijn grootsheid." De lof voor de middenvelder is groot. "Yuki kan geweldig goed voetballen. Hij is bovendien een fantastische persoonlijkheid."