KNVB reageert op voorstel om technologie te gebruiken bij Klassieker

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond hield de optie maandagmiddag open, maar de KNVB heeft deze razendsnel op slot gegooid. Er zal géén doellijntechnologie worden gebruikt op 2 april wanneer Ajax en Feyenoord tegenover elkaar staan in de ArenA.



Het hawkeye-systeem werd voor de winterstop gebruikt in de ArenA en verhuisde zoals afgesproken in de winter naar De Kuip. De doellijntechnologie bleek zondagmiddag beslissend in de strijd tussen Feyenoord en PSV (2-1), waardoor werd geopperd om deze ook in te zetten bij de mogelijk cruciale Klassieker. De KNVB wijst dit idee echter af.



"We hebben aan het begin van het seizoen met alle clubs de afspraak gemaakt dat het systeem de eerste seizoenshelft in de Arena gebruiken, en de tweede seizoenshelft in de Kuip", zo laat een woordvoerder van de bond weten aan het Algemeen Dagblad. "En daar blijven we ook bij."