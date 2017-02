Brands mist honger bij PSV: "Voel me ook verantwoordelijk"

PSV werd afgelopen zomer nog betiteld als titelkandidaat nummer één, maar tien duels voor het einde lijkt de ploeg al kansloos voor titelprolongatie. Technisch manager Marcel Brands is teleurgesteld in de selectie.



"We verliezen terecht van Feyenoord", zo laat de beleidsbepaler van de Eindhovense club weten aan de NOS. "Ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. Blijkbaar hebben we een selectie die niet meer hongerig genoeg is om een derde titel te winnen."



Volgens Brands mag 'de verzadiging' eigenlijk niet plaatsvinden. "Helemaal als je weet wat een kampioenschap kan losmaken. Feyenoord was wel bereid om tot de bodem te gaan. Wij kwamen daarin een stuk minder voor de dag." Duidelijk is wel dat het vooral voor de winterstop fout is gegaan.



De technisch manager vindt het te makkelijk om het probleem bij doorselecteren te leggen. "Je kan spelers niet zomaar wegsturen. Als we nu bovenaan hadden gestaan, zegt iedereen dat we heel knap de selectie bij elkaar hadden gehouden." En komende zomer? "Het is nog koffiedik kijken."