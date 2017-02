'Heerenveen ziet topschutter Slovenië niet meer terugkeren'

De kans is groot dat Luka Zahovic na dit seizoen definitief vertrekt bij sc Heerenveen. NK Maribor huurt de 21-jarige aanvaller dit seizoen van de Friezen en is van plan om de koopoptie te lichten, zo meldt Voetbal International.



Zahovic keerde in de zomer terug naar Maribor en heeft een uitstekende indruk achtergelaten. Zijn ploeg staat bovenaan in de Sloveense competitie en met elf doelpunten voert hij het topscorersklassement gedeeltelijk aan. Zijn huidige club wil de koopoptie in het huurcontract dan ook lichten, al is het alleen maar om de transferrechten te bezitten.



In 2015 werd Zahovic gecontracteerd door sc Heerenveen. Vanwege zijn vroege doorbraak in Slovenië werd hij bestempeld als een groot talent, maar dat kwam er in de praktijk niet uit. De jeugdinternational moest zich tevreden stellen met zes invalbeurten.