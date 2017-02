Heracles heeft 'klotegevoel': "We hadden terug kunnen komen tegen Ajax"

Heracles Almelo ging zondagmiddag in de ArenA met 4-1 onderuit tegen Ajax. Verdediger Justin Hoogma was na afloop van het duel flink teleurgesteld over de nederlaag.



"Ik ga met een klotegevoel terug de bus in, ik wil nooit verliezen", vertelt de jonge voetballer op de clubwebsite. "Het was niet onze beste wedstrijd. Ajax zette hoog druk en dit maakte het voetballen moeilijk. We stonden verdedigend compact, maar helaas wist Ajax wel kansen te creëren."



"Het begin van de tweede helft startten we niet goed en hadden we het lastig met het spel van Ajax", aldus Hoogma. "Na de 3-1 hadden we nog terug kunnen komen in de wedstrijd. We kregen kansen op de 3-2 en om er nog een wedstrijd van te maken. Maar daarna, in het laatste kwartier, speelden we niet goed en kwamen we onze eigen helft niet meer echt af. Ajax speelde de bal goed rond."