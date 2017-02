SC Heerenveen laat middenvelder aankomende zomer transfervrij gaan

SC Heerenveen neemt na dit seizoen afscheid van Younes Namli. Dat meldt Voetbal International maandagochtend. De Friezen lichten de optie in zijn aflopende contract niet.



De Eredivisionist moest voor 1 maart aan de Deense voetballer laten weten of de optie in zijn contract gelicht zou worden. De clubleiding heeft de middenvelder nu dus laten weten dat hij op zoek kan naar een nieuwe club.



De 22-jarige voetballer maakte begin 2015 de overstap van Akademisk BK naar Friesland. In totaal kwam de Deens-Marokkaanse voetballer 33 keer in actie voor de Friese club. In deze wedstrijden wist hij twee keer het net te vinden.