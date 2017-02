Breuer blikt vooruit: "En dan het liefst SC Cambuur"

Sparta Rotterdam neemt het woensdagavond in de halve finale van de KNVB Beker op tegen Vitesse. De Rotterdammers kunnen voor het eerst sinds 1996 weer de finale van het bekertoernooi halen. Spartaan Michel Breuer kijkt uit naar het duel, zo laat hij weten aan ELF Voetbal.



"Nu we in de halve eindstrijd staan, willen we natuurlijk ook naar de finale. En dan het liefst tegen SC Cambuur", zegt de routinier, die weet dat het een lastige opgave wordt voor zijn ploeg. "Eerder dit seizoen wonnen ze bij ons (0-1, 11 december, red.). Er staat daar altijd een kwalitatief goede ploeg. Dat is deze keer geen uitzondering. Het wordt niet gemakkelijk."



Het is voor Breuer niet de eerste keer in de halve finale van de KNVB Beker. "Maar het is wel alweer een tijdje geleden hoor. Toen stond ik daarna ook in de finale", aldus Breuer, die in 2009 de finale bereikte met sc Heerenveen. "Ik weet wat het is. Ik zou het graag nog eens meemaken."