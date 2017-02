'Bosz moet Ajacied nieuwe positie geven'

In de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo in de Amsterdam ArenA werd spits Kasper Dolberg op een gegeven moment gewisseld. Bertrand Traoré verhuisde naar het centrum en kwam opeens weer helemaal tot leven. De Volkskrant concludeert: Traoré staat op de verkeerde positie in onze hoofdstad.



Het medium schrijft op maandag: "Tegen Heracles (4-1) maakte Neres dan eindelijk, als invaller, zijn debuut in het shirt van Ajax; met rugnummer 7, overgenomen van de naar Lille vertrokken El Ghazi. Niet Bertrand Traoré maakte plaats voor Neres, maar spits Kasper Dolberg. Traoré, protegé van trainer Peter Bosz, kwam daardoor in het centrum te spelen."



De krant gaat verder: "Neres viel op door zijn lichtvoetigheid, dreiging en balbehandeling, maar misschien nóg opvallender: eindelijk was Traoré verlost van de rechtsbuitenplek, de positie waarop hij al langere tijd ergernis wekt door zijn voorspelbare acties binnendoor. Als spits leek het alsof Traoré zich opeens herinnerde hoe hij ook alweer moest voetballen. Een treffer was zijn beloning."