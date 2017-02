Cocu maakt 'kampioensploeg' Feyenoord compliment

Coach Phillip Cocu was op zondagmiddag in de Rotterdamse Kuip zeer onder de indruk van het functioneren van de nummer één van de Eredivisie Feyenoord, zo stelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De oefenmeester weet het zeker: hij heeft een kampioensploeg aan het werk gezien.



Cocu stelt: "Ik heb zondag een kampioensploeg gezien. En dat was Feyenoord. Van begin tot eind met ziel en zaligheid, dat typeerde hun optreden." Voorafgaand aan het huidige seizoen wist de trainer eigenlijk al dat het moeilijk zou worden, zo claimt hij. "Tegenstanders willen nóg liever winnen van een ploeg die twee jaar op rij kampioen is geworden. Dus zul je zelf ook nóg meer moeten brengen. Maar de absolute wil, de échte honger, die heeft niet elke speler van nature."



Als laatste heeft Cocu nog een compliment over voor zijn generatiegenoot Frank de Boer, die wel vier keer achter elkaar kampioen werd in Nederland. "Daarom is het zo knap dat Frank de Boer met Ajax vier keer op een rij de beste was."