Arbiter onthult waarom niet veel clubs HawkEye hebben

Het zogenaamde HawkEye-systeem was op zondagmiddag natuurlijk goud waard voor Feyenoord. PSV-doelman Jeroen Zoet trok de bal naar zijn borst, maar daarbij passeerde het leer de lijn. Een doelpunt dus, maar dat werd alleen maar waargenomen door de doellijntechnologie. En niet veel Eredivisie-clubs kunnen daarover beschikken.



Arbiter Bas Nijhuis zegt in ieder geval in gesprek met de Volkskrant: "Ik zou dit het liefst elke week hebben. Dat zou heerlijk zijn. Het is aan de KNVB en de clubs om daaruit te komen." Het systeem blijkt echter 400.000 euro te kosten en dat is waarom niet veel clubs ermee aan de slag zijn gegaan. Vierde man Ed Janssen: "Clubs kopen voor vier ton liever een linksback. Het hoeft de thuisclub geen voordeel op te leveren. Het kan voor je werken en tegen je werken." Nijhuis vult aan: "Als het bij Feyenoord-keeper Brad Jones was gebeurd, baalt Feyenoord."



De spelers van PSV dachten te weten dat de bal de lijn niet gepasseerd was en appelleerden massaal. "Ik zei tegen ze: wat zou jij doen als je mij was? Zou je tegen het systeem ingaan? Misschien zijn er al meer doelpunten zo gevallen. Het is superzuur voor PSV, dat snap ik."