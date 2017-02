'Twee supersterren vertrekken bij Arsenal'

De Premier League-topclub Arsenal staat momenteel nog vierde in de Engelse competitie, maar het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat de Londenaren Champions League-voetbal mislopen. Wat in ieder geval al zeker lijkt te zijn, is dat Alexis Sánchez en Mesut Özil in de aankomende transferzomer op zoek gaan naar een nieuwe club.



De beide sterspelers van de Gunners hebben nog een contract tot medio 2018 en de beleidsbepalers in het Emirates Stadium zijn al een tijdje in gesprek met de vertegenwoordigers van de twee. Özil en Sánchez willen naar verluidt ongeveer 300.000 euro per week gaan verdienen in Engeland, maar directeur Chips Keswick heeft nu achter de schermen gezegd dat Arsenal hier sowieso niet mee akkoord zal gaan.



De Gunners beschikken over een 'reservepotje' van méér dan honderd miljoen euro, maar dit wordt dus niet gebruikt om het salarisplafond wat op te hogen. Sánchez wordt intussen vooral in verband gebracht met de twee Serie A-clubs uit Milaan: AC Milan en Internazionale. Özil zou mogelijk terug kunnen keren in de Primera División, waar hij eerder voor Real Madrid uitkwam.