'Mooi om gelinkt te worden aan Heerenveen'

Het is de algemene verwachting dat doelman Erwin Mulder na dit seizoen vertrekt bij de Eredivisie-club sc Heerenveen. Vervolgens moeten de Friezen op zoek naar een vervanger en daarbij komen ze mogelijk uit bij een goede bekende van coach Jürgen Streppel: Kostas Lamprou. Die laatste ziet het al helemaal zitten.



Hij zegt in gesprek met De Telegraaf: "Mooi om gelinkt te worden aan zo’n club. Als Heerenveen zich meldt, zou ik het zeker overwegen en die kans niet zomaar voorbij laten gaan. Het is zeker een stap hoger dan Willem II." Lamprou is in de zomer transfervrij en dus lijken we te maken te hebben met een simpel optelsommetje. "Dat lijkt inderdaad zo, maar er is van mijn kant nog geen contact geweest met de club of Streppel. Ooit wil ik naar het buitenland, maar ik blijf eerlijk gezegd liever nog een paar jaartjes in Nederland."



Coach Streppel liet zich een weekje geleden nog in positieve zin uit over Lamprou. Die laatste zegt daar nu over: "Het doet wel wat als je oude trainer zoiets zegt. Dat is belangrijk voor mij."