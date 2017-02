'Ajacied schakelt manager in: haal me hier weg'

Het loopt na de winterstop toch best aardig bij de Eredivisie-topclub Ajax. De Amsterdammers hebben de achtervolging ingezet op Feyenoord, dat echter geen steken laat vallen. Vleugelverdediger Kenny Tete wordt steeds ongeduldiger in de Amsterdam ArenA: hij wil spelen, maar krijgt geen speeltijd.



Tete liet onlangs al eens zijn ongenoegen blijken over zijn reserverol in onze hoofdstad en de Italiaanse media weten op maandagmorgen dan ook te vertellen dat de back zijn zaakwaarnemer Mino Raiola ingeschakeld heeft. De Oranje-kandidaat zou de spelersmakelaar de opdracht gegeven hebben om maar zo snel mogelijk een nieuwe club voor hem te zoeken. Naar verluidt heeft Tete het idee dat hij na zijn kritiek van een weekje terug nog verder in aanzien is gedaald bij trainer Peter Bosz.



Er is vermoedelijk nog geen concrete interesse voor de rechtsback, die bij Ajax in de pikorde in ieder geval achter Joël Veltman staat. Door de connecties van Raiola wordt de Italiaanse Serie A aangehaald als vervolgstap. Mogelijk wordt Tete door zijn manager aangeboden bij clubs als AC Milan en Internazionale. Juventus lijkt toch wat te hoog gegrepen voor de Ajacied, hoewel Raiola ook in Turijn een graag geziene gast is.