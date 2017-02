'Mooiste wedstrijd na Manchester United-thuis'

Bij Feyenoord gaat men zo langzamerhand toch wel echt nadenken over een middagje op de Coolsingel met de kampioensschaal. Ook verdediger Terence Kongolo is alleszins positief en de gelegenheidsback (eigenlijk speelt hij natuurlijk liever in het centrum) geeft aan dat Feyenoord-PSV in zijn herinnering een plekje krijgt achter Feyenoord tegen Manchester United in de Europa League.



In gesprek met De Telegraaf zegt de stopper: "Ik denk dat ik dan Manchester United thuis in de Europa League zeg. Maar in de competitie was dit een geweldig optreden en voor mij persoonlijk maakte de assist bij de goal van Jens Toornstra deze wedstrijd ook weer mooier." In de laatste fase van de wedstrijd kreeg Kongolo last van kramp. "In de slotfase gingen we met vijf verdedigers spelen en kwam ik in het centrum terecht. Dan moet je meer aan de bak in de lucht."



Soms staat de verdediger zelf ook wel even te kijken van het niveau dat zijn ploeg haalt. "Het loopt soms als een trein. Ik zoek met Eljero Elia de momenten. De combinaties zijn er en we pakken de ruimte als we die zien." Elia speelde een hele goede eerste helft, maar blijft kritisch op zichzelf. "Nee joh, ik moet zo’n tweede helft net zo goed spelen als de eerste ..."