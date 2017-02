Routinier Dirk Kuyt werd op zondagmiddag weer gepasseerd door zijn trainer Giovanni van Bronckhorst voor de wedstrijd van Feyenoord tegen PSV. Willem van Hanegem schrijft in het Algemeen Dagblad dat hij wel een beetje klaar is met alle media-aandacht daarvoor. Hij stelt dat alleen de schaal telt.



De Kromme vertelt: "Ik ben klaar met het gezeur over het niet meespelen van Kuyt. Het gaat niet om Kuyt. Het gaat om die schaal, die Kuyt, als aanvoerder, uiteindelijk op de Coolsingel omhoog mag houden. Positief vond ik het optreden van Bilal. Hij werkt zich drie slagen in de rondte en maakt minder fouten. Bart Nieuwkoop zat als vervanger van Karsdorp direct in de wedstrijd. Trainers zeggen altijd: als ik je nodig hebt, moet je er staan. Hij stond er."



Van Hanegem gaat verder: "Het kampioenschap van Feyenoord komt nu steeds dichterbij. Laat het dit jaar Feyenoord eens lukken! Ik heb gisteren zoveel blije mensen gezien. Dat verlangen naar een titel is zo groot binnen de club. En dan die Kuip, hè. Die is leeg al zo geweldig. Ik ben overal op de wereld geweest, maar foto's heb ik nooit gemaakt. Maar toen ik gisteren die mooie Kuip van binnen zag, heb ik toch maar eens met mijn telefoon - hoe onhandig ik daarmee ook ben - drie, vier foto's gemaakt. Gek eigenlijk, hè?"