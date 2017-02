'Deze Ajacied moet vrezen voor opmars Neres'

Buitenspeler David Neres kreeg op zondag al wat speeltijd van trainer Peter Bosz bij Ajax en de verwachting is toch dat dit de aankomende tijd steeds vaker voor zal komen. Het Algemeen Dagblad weet dat vooral Amin Younes moet vrezen voor zijn plek, omdat de coach van de Amsterdammers Bertrand Traoré wat hoger aanslaat.



De krant schrijft op maandag over Younes: "Zijn voorspelbaarheid, naar binnen trekken vanaf links, werd storend. Maar ook hij is een speler die uit het niets iets kan creëren. En bovendien keer op keer zijn acties blijft maken. Met Dennis Bergkamp traint hij dagelijks om het voorspelbare uit zijn bovenkamer te krijgen. Tegen Heracles kon hij daarvan het eerste bewijs overleggen met een paar dreigende acties 'buitenom'. Hoe kijkt de Duitser naar de komst van Neres? Eigenlijk is hij wel blij 'met extra kwaliteit' in het elftal, zegt hij. Maar niet bang voor concurrentie? Neres speelt dan wel het liefst aan de rechterkant, maar kan ook op links uit de voeten."



De Duitse pingelaar reageert: "Ik heb genoeg discipline om naar mezelf te kijken. Neres is niet degene die mij 's ochtends wakker maakt en zegt: kom op, je moet vandaag weer hard trainen. Nee, die verantwoordelijkheid ligt bij mezelf."