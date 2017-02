Real Madrid maakt fraaie comeback, PSG maakt Marseille belachelijk

Real Madrid heeft zondagavond op het tandvlees resultaat geboekt in de Primera División. Op bezoek bij Villarreal werd in de slotfase een 2-0 achterstand omgezet in een 2-3 overwinning.



Halverwege stond het nog 0-0 in El Madrigal, maar daarna ging het snel. Manuel Trigueros brak de ban na vijf minuten in de tweede helft en nog binnen het kwartier wist Cedric Bakambu de voorsprong te verdubbelen. Gareth Bale bracht vervolgens de spanning terug door de bal van korte afstand binnen te werken.



Real Madrid ging daarna op jacht naar meer en kreeg daarvoor een beloning. Een discutabele strafschop vanwege hands werd benut door Cristiano Ronaldo en Álvaro Morata kroonde zich in de 83ste minuut zelfs tot matchwinnaar. De hoofdstedelingen gaan zodoende weer aan kop met nog een duel tegoed.



PSG onderstreept klasse in Marseille

Paris Saint-Germain begon slecht aan het seizoen, maar heeft de smaak inmiddels te pakken. Onlangs veegde de club uit Parijs de vloer aan met FC Barcelona en zondagavond werd Olympique Marseille zelfs vernederd in het hol van de leeuw: 1-5.



Marquinhos, Edinson Cavani, Lucas Moura en aanwinst Julian Draxler zorgden in ruim een uur voor een marge van vier goals. Rod Fanni redde de eer namens Marseille, maar Blaise Matuidi wist PSG het slotwoord te bezorgen. De regerend landskampioen staat nu tweede op drie punten van AS Monaco.



AS Roma wint bij Inter

Juventus is hard op weg naar een nieuw kampioenschap in Italië, maar ook plek twee lijkt een vaste bezetter te hebben. AS Roma verstevigde deze plek door met 1-3 te winnen bij Internazionale. Kevin Strootman zag de Belg Radja Nainggolan twee goals voor zijn rekening nemen.