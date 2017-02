Ajacied gunt Neres mooie invalbeurt: "Het is voor hem lekker"

Joël Veltman is blij dat David Neres zijn eerste wedstrijd heeft gespeeld namens Ajax. Tegen Heracles Almelo (4-1 zege) mocht de Braziliaan twintig minuten meespelen en hij werd meermaals gezocht.



"Het publiek wil hem ook vaker zien", legt de verdediger uit aan AT5. "Ik zocht hem op en speelde hem vaak in. Hij is goed in de kleine ruimtes. In de één-tegen-één is hij goed. Zijn aannames zijn goed. Hij moet nog zijn weg vinden. Als ik hem in kan spelen, speel ik hem in. Het is voor hem lekker."



"Het zou raar zijn als hij tien minuten in zou mogen vallen en hij geen bal krijgt", weet Veltman, die vooraf de uitslag van Feyenoord - PSV (2-1) niet wist. "Als zij hier komen, moeten we van ze winnen. Dat is heel simpel. Alsnog staan we dan op twee punten, als wij allebei blijven winnen."