Frivole Elia plaagt Arias: "Een panna is heilig in Nederland"

Eljero Elia haalde zondagmiddag het einde van de topper tegen PSV (2-1 zege) niet door een blessure. Toch kon de vleugelaanvaller van Feyenoord na afloop vooral lachen.



Elia maakte een goede indruk en maakte vooral indruk door PSV-verdediger Santiago Arias te kijk te zetten met een heerlijke panna. "Een panna moet effectief zijn en dat was deze", beaamde de buitenspeler in gesprek met Voetbal Inside. "Het is niet mijn bedoeling geweest om hem te vernederen. Maar een panna is heilig in Nederland."



De Feyenoorder was dus blij met zijn eigen spel, maar vooral met de drie punten. "Lekkerder dan de overwinning was het niet. De zege is gewoon belangrijk voor mezelf, het team en heel Rotterdam. Door die overwinning zijn we PSV definitief kwijt. Ik ga er vanuit dat we kampioen worden."