Memphis mag weer stralen: "Nog steeds niet op mijn best"

Memphis Depay had een gewenningsperiode nodig na zijn overstap van Manchester United naar Olympique Lyon, maar inmiddels heeft de oud-PSV'er de smaak te pakken. Tegen FC Metz wist de Oranje-international uit te blinken.



Met twee goals en een assist had Memphis een groot aandeel in de 5-0 overwinning. Na afloop liet de aanvaller via zijn Twitter-account optekenen: "Ik ben nog steeds niet op mijn best. Ik werk hard en moet nog beter de automatismen vinden. Ik ben heel blij dat ik vandaag twee keer heb gescoord."



"Ik had nog meer doelpunten kunnen maken, maar ik ben blij met de overwinning", aldus de aanvaller, die in de afronding nog op groei rekent. "Ik wil op deze voet verder gaan, want ik heb het ritme gevonden. Ik voel mij heel goed. Ik weet niet of dit mijn beste wedstrijd was. Ik wil ook niet terugkijken."



Tot slot ging Memphis in op zijn goede relatie met spits Alexandre Lacazette, die zijn pass verzilverde. "Het is heel fijn om naast hem te spelen, ik kan het heel goed met hem vinden."