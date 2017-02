'Hiddink dubt over terugkeer in Engelse Premier League'

Het is onduidelijk wie Claudio Ranieri gaat opvolgen als manager van Leicester City. Roberto Mancini werd genoemd als topkandidaat, maar zou de functie niet ambiëren en ook alternatief Guus Hiddink zorgt voor hoofdbrekens.



Hiddink staat nog steeds open voor een terugkeer op de velden. Het idee om Leicester de helpende hand te bieden is niet direct afgewezen, maar de Achterhoeker weet dat het einde van het seizoen al relatief snel komt en volgens The Guardian roept dat de vraag op of dit de ideale optie is.



Leicester kroonde zich vorig seizoen nog tot landskampioen, maar vecht dit seizoen om lijfsbehoud. Om die reden werd Ranieri, die ook een moeizame relatie zou hebben opgebouwd met de groep, op straat gezet. Hiddink weet nog niet of hij de Italiaan wil opvolgen bij The Foxes.



Het is ook mogelijk dat de clubleiding interim-coach Craig Shakespeare definitief naar voren schuift.