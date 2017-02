Nijhuis geeft oordeel: "Voor dat soort dingetjes fluit ik gewoon niet"

Geen enkele scheidsrechter in Nederland staat zo bekend om het laten doorvoetballen als Bas Nijhuis. Ook tijdens de topper tussen Feyenoord en PSV (2-1) besloot de leidsman deze tactiek te hanteren.



"Ik heb veel grote clubs gefloten, maar dit was voor mij echt een heerlijke wedstrijd", beaamde de Tukker in gesprek met het Algemeen Dagblad. Dankzij de doellijntechnologie won de thuisclub met 2-1. "Ik had niets gezien, maar als je het systeem niet vertrouwt, wat moet je dan nog vertrouwen?"



De doellijntechnologie is nog niet door iedereen geaccepteerd, maar de scheidsrechter ziet dit als 'de toekomst'. Wel wil hij zelf controle blijven uitoefenen door beide ploegen zoveel mogelijk te laten voetballen. "Natuurlijk zijn er altijd kleine overtredingen, maar daar denk ik dan van: toe maar. Op die manier ontstond er wel een wedstrijd."



In zijn optiek moet je dit 'aanvoelen'. "Maar het is misschien wel verwarrend." Duidelijk is dat hij de situatie rond de 2-1 als reglementair beoordeelde en geen overtreding zag op Héctor Moreno. "Maar ik heb de beelden teruggezien en voor dat soort dingetjes fluit ik gewoon niet."