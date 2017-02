Van den Brom gebeten hond in Alkmaar: "Dat is niet leuk"

Het zit John van den Brom de laatste tijd niet mee als trainer van AZ. De clubleiding schotelde hem een nieuw contract voor met een 'ja' als reactie, maar na het duel met PEC Zwolle (1-1) groeit de onrust rond zijn persoontje.



"De ploeg komt uit een moeilijke situatie. En als het publiek zich dan ook tegen de jongens gaat keren, is het moeilijk om daarover heen te komen", vertelde Van den Brom zondag aan FOX Sports. Ook zelf was hij de gebeten hond. "Ik hoorde ze roepen dat ze me weg willen hebben. Dat is niet leuk, maar zo werkt het."



"We hebben donderdag (7-1 tegen Olympique Lyon, red.) ook een flinke tik gehad", aldus Van den Brom. "Maar in de eerste helft ging het goed en hoorde ik de fans niet. Toen stonden ze achter de ploeg en dan zie je wat dat doet. Dat moeten we meenemen naar donderdag."



AZ stuit komende donderdag op SC Cambuur. De winnaar plaatst zich voor de finale van de KNVB Beker.