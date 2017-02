Van Basten reageert lyrisch over veelbesproken Feyenoord-goal

FIFA-official Marco van Basten heeft zich uitgelaten over de topper tussen Feyenoord en PSV. De wedstrijd in De Kuip werd beslist dankzij doellijntechnologie.



Het blote oog kon het niet of nauwelijks waarnemen, maar de technologie constateerde dat doelman Jeroen Zoet bij het terugtrekken van de bal de doellijn volledig overschreed. Feyenoord won daardoor met 2-1. Op Twitter noemde Van Basten de doellijntechnologie 'honderd procent betrouwbaar' en een 'zege voor technologie'.



De oud-topspits is sinds september werkzaam voor de wereldvoetbalbond en is onder meer belast met technische ontwikkelingen in de sport. Van Basten is hier voorstander van. Ook heeft hij andere voorstellen gedaan, waaronder het afschaffen van buitenspel en shoot-outs in plaats van een strafschoppenserie.





Systeem GLT = 100% betrouwbaar. ­čĹĆ

Zege voor technology. Typisch geval van n 'own goal.' — Marco van Basten (@MarcoVanBasten) 26 februari 2017