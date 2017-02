De Mos ziet Feyenoord winnen: "Cocu werd tactisch afgetroefd"

Aad de Mos ziet Feyenoord na de 2-1 overwinning op PSV ook het kampioenschap pakken. Volgens de oud-trainer staan de Rotterdammers er fantastisch voor en gaat dat effect hebben.



"Ik heb getwitterd: 'Feyenoord kampioen dankzij doellijntechnologie.' Ik heb daar geen moeite mee, maar het is voor Feyenoord fantastisch", laat De Mos weten aan RTV Rijnmond. "De kloof met PSV is te groot, terwijl Ajax ze maar eens moet zien in te halen. De overwinning is dik verdiend voor Feyenoord. Ze hebben zeventig minuten lang de wedstrijd gedicteerd en mooie kansen gehad."



Lof dus voor Feyenoord, maar PSV kan rekenen op kritiek. "Cocu werd tactisch afgetroefd. Er zat geen echt plan in en het oogde niet vastberaden. Bij Feyenoord was dat wel het geval, de backs overlapten zoals afgesproken en er heerste een vorm van zekerheid."