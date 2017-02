Bosz kijkt in de spiegel: "Niet de juiste snaar weten te raken"

Ajax heeft zondag een 4-1 overwinning geboekt op Heracles Almelo. Missie volbracht zou je zeggen, maar toch keek trainer Peter Bosz na het duel met zijn oud-werkgever kritisch in de spiegel.



"Ik heb de spelers van tevoren verteld wat voor wedstrijd het wordt en wat ik van ze verwacht, maar schijnbaar heb ik dat niet goed genoeg gedaan", verwees Bosz in gesprek met FOX Sports naar de eerste helft. "Ik ben er twee dagen mee bezig geweest, maar blijkbaar heb ik niet de juiste snaar weten te raken."



Bosz omschreef de eerste 45 minuten ondanks een reeks kansen als 'niet goed'. "Ik heb begrip voor het feit dat we donderdag tegen Legia nog een zware wedstrijd hebben gespeeld, maar het kon vandaag wel wat agressiever. We hadden het veel compacter moeten houden en hadden ook meer moeten doordekken."



Onvoldoende scherpte dus, maar verdedigers Matthijs de Ligt en Davinson Sánchez stelden orde op zaken. Bertrand Traoré deed de rest. Toch wilde Bosz geen lofzang hanteren. "Ik ben nooit tevreden, over niemand niet. Het kan altijd beter. Als het niet meer beter kan, heb ik geen werk meer."