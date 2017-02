Van Bronckhorst gunt Kuyt geen minuten: "Ik wil winnen"

Feyenoord draait dit seizoen als een tierelier, maar toch worden de randzaken veelvuldig besproken. Zo ging het ondanks de 2-1 overwinning op PSV opnieuw over de reserverol van aanvoerder Dirk Kuyt.



De Katwijker moest op de bank plaatsnemen en zijn inbreng bleef beperkt tot warmlopen. "Ik heb niet overwogen om Dirk te brengen", benadrukte trainer Giovanni van Bronckhorst na afloop in gesprek met FOX Sports. "Ik had natuurlijk wel een aantal scenario's in mijn hoofd."



"Maar we moesten eerst Eljero Elia en daarna Rick Karsdorp noodgedwongen wisselen", legt de trainer van de fiere koploper uit. "Met het inbrengen van Bilal Basacikoglu en Bart Nieuwkoop was dat gewoon poppetje voor poppetje. Ik breng geen spelers om het brengen, ik wil winnen."