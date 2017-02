Ajax wint bij debuut Neres van Heracles Almelo

Ajax blijft in het spoor van Feyenoord nu de club er in het eigen stadion in geslaagd is om een 4-1 overwinning te boeken op Heracles Almelo. Tijdens het duel kon winterse aanwinst David Neres rekenen op zijn debuut bij de Amsterdammers.



Na 23 minuten spelen werd de score geopend door Kasper Dolberg. Nadat Davy Klaassen in eerste instantie nog de doelman van Heracles trof, zorgde de spits niet veel later alsnog voor de 1-0. Twee minuten later maakte Heracles via Samuel Armenteros echter alweer gelijk.



Na rust duurde het aanvankelijk even voordat er weer gescoord werd. Matthijs de Ligt, die als invaller voor Nick Viergever het veld in kwam, kopte in de 56ste minuut alsnog raak. Davinson Sánchez schoot vervolgens nog eens raak van afstand. Bertrand Traoré bepaalde de eindstand: 4-1. In de 72ste minuut maakte Neres overigens zijn debuut.



Scoreverloop:

1-0 (23') Kasper Dolberg

1-1 (25') Samuel Armenteros

2-1 (56') Matthijs de Ligt

3-1 (60') Davinson Sánchez

4-1 (90') Bertrand Traoré