Willems: "Ik heb al eerder gezegd dat ik liever Feyenoord heb dan Ajax"

PSV lijkt inmiddels afgehaakt voor het kampioenschap nu er op zondagmiddag met 2-1 verloren werd van Feyenoord. Jetro Willems weet wel wie er in plaats van PSV kampioen mag worden en dat is volgens hem niet Ajax.



"Ik als Rotterdammer ben blij dat Feyenoord het dan is. Ik heb al eerder gezegd dat ik liever Feyenoord heb dan Ajax. Ze zijn nog niet kampioen, maar wij spelen nog tegen Ajax en zij ook. Het wordt moeilijker voor hun", vertelde Willems aan Goal.



Toch heeft Willems niet het idee dat het seizoen voor PSV nu echt mislukt is. "Mislukt wil ik niet zeggen, je maakt altijd progressie als team zijnde. Als kwalitatief zijnde. Alleen je staat nu wel elf punten achter op de nummer één", vertelde de linksback van PSV.