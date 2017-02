Fans vuren munitie af na fatale klap: "Cocu mag nu echt vertrekken"

PSV is door de 2-1 nederlaag bij Feyenoord op elf punten achterstand gezet. Titelprolongatie lijkt daardoor definitief uit het vizier te raken met plek twee als het hoogst haalbare. De Eindhovense fans kijken kritisch naar trainer Phillip Cocu en de clubleiding.



Een greep uit de reacties:





Goed nieuws uit De Kuip. Want derde kost Cocu de kop, mag je toch hopen, en mss dat PSV dan ooit weer voetbal speelt waar je naar kijken wil

Seizoen naar de vaantjes al in Februari de leiding (Cocu, Brands en Gerbrands) heeft gefaald. #psv #omtehuilen

@PSV weg met Cocu. Slap beleid, slap spel! Niks gehaald in de winter. Alles op de vleugel verkocht. En wat gehaald?? Niks! Prutswerk is het!

@RikElfrink En Rik wat vind jij nu? Cocu nog steeds goed bezig? Het is toch gewoon duidelijk dat die man weg moet? Het is gewoon niet goed

Seizoen voorbij. En eigenlijk is het dit seizoen nooit begonnen he. Benieuwd waar Cocu volgend seizoen trainer is.