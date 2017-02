De Jong betwist winnende goal: "Hoe betrouwbaar is dit systeem?"

Luuk de Jong baalt intens van de uitnederlaag in de topper tegen Feyenoord. De PSV-aanvoerder zag de koploper dankzij de doellijntechnologie met 2-1 winnen, iets waar hij zijn vraagtekens bij plaatst.



"Het leek zo onwaarschijnlijk dat die bal erin zat", somberde De Jong in gesprek met FOX Sports. "Jeroen Zoet leek hem echt voor de lijn te stoppen. Hoe betrouwbaar is dit systeem? Bovendien werd Héctor Moreno ook naar de grond getrokken, maar eigenlijk moeten we het daar niet over hebben."



"We hebben een paar grote kansen gehad op de 1-2 en hadden gewoon moeten scoren", concludeerde de spits, die PSV pas na de gelijkmaker beter zag voetballen. "Hoe dat kan? Ik weet het niet. Iedereen was natuurlijk honderd procent gemotiveerd voor deze wedstrijd, maar we verloren elke tweede bal. Feyenoord begon ook enorm fel."



Toch werd het nog 2-1, waardoor Feyenoord elf punten voorsprong heeft. "Het gat met Feyenoord is onoverbrugbaar, denk ik. Wij zullen keihard door moeten gaan en moeten vechten voor de tweede plaats. De eerste plek lijkt uit zicht voor ons. Wij moeten nu alles geven om de voorronde van de Champions League te bereiken."