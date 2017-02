Feyenoord lijkt PSV afgeschud te hebben in de strijd om het kampioenschap. Mede dankzij een goal van Jens Toornstra werd de topper met 2-1 gewonnen en is het gat nu zelfs elf punten.



"We waren heer en meester in de beginfase. Er was hele goede druk vooruit en het publiek stond er vol achter", beaamde Toornstra in gesprek met FOX Sports. Na rust kwam PSV langszij. "We hadden het daarna even lastig, maar we pakten het goed op. Het is een verdiende overwinning."



Een doelpunt van Jan-Arie van der Heijden bracht het verschil, met dank aan de doellijntechnologie. "Ik zag Nijhuis naar zijn horloge wijzen. Ik dacht in eerste instantie dat hij geen doelpunt bedoelde, maar hij floot alsnog." Al met al heeft Feyenoord opnieuw een grote stap gezet.



Toornstra is al met al zeer enthousiast. "Dat we dit ook in de topwedstrijden kunnen laten zien, toont onze groei aan. De voorsprong is er. Nog tien wedstrijden."