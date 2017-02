Kane maakt naam waar en velt Stoke hoogstpersoonlijk

Harry Kane heeft zondagmiddag indruk gemaakt in de Premier League. De spits van Tottenham Hotspur was hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de 4-0 zege op Stoke City.



Binnen 37 minuten had Kane de wedstrijd op White Hart Lane al beslist. Na een kwartier kreeg de Engelsman de bal via Christian Eriksen voor zijn voeten en dat resulteerde in de openingstreffer. Vervolgens wist Kane een loepzuivere hattrick op zijn naam te zetten.



Kane scoorde na rust niet meer, maar was voor de theepauze nog wel betrokken bij goal nummer vier. De spits verschalkte Bruno Martins Indi en stelde Dele Alli in staat om de 4-0 te maken. Zijn ploeg keert daardoor terug naar plek twee.



Scoreverloop:

1-0 (14') Harry Kane

2-0 (32') Harry Kane

3-0 (37') Harry Kane

4-0 (45') Dele Alli