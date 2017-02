AZ noteert nieuwe tegenvaller: PEC Zwolle neemt punt mee

AZ heeft wederom een gevoelige tik geïncasseerd. Op eigen veld tegen PEC Zwolle wist de Alkmaarse ploeg zich onvoldoende te revancheren voor de harde nederlaag bij Olympique Lyon: 1-1.



AZ verloor donderdag met 7-1 in Frankrijk en oogde na afloop desolaat. Iedereen in Alkmaar hamerde op revanchegevoelens, wat in de ontmoeting met PEC Zwolle ook wel naar voren kwam. Voor rust had de ploeg van trainer Ron Jans weinig te vertellen in het AFAS Stadion.



Wout Weghorst keerde terug in de basis van AZ en had na tien minuten bijna de openingstreffer gemaakt, ware het niet dat het hem een teenlengte ontbrak. Dat was eigenlijk het verhaal van de eerste 45 minuten: AZ domineerde, kreeg volop mogelijkheden, maar doelman Mickey van der Hart hield zijn doel schoon.



PEC Zwolle besloot na rust offensief meer te betekenen en dat leidde prompt tot de 0-1. Twee minuten na rust zorgde Ryan Thomas voor de onverwachtse openingstreffer, nadat Nicolai Brock-Madsen vlak daarvoor was gestuit op doelman Tim Krul.



De Zwollenaren tankten vertrouwen en kregen mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen, zoals via Queensy Menig. Toch wist AZ uiteindelijk een terecht punt over te houden aan het duel. Fred Friday bepaalde de eindstand na 82 minuten op 1-1.



Scoreverloop:

1-0 (47') Ryan Thomas

1-1 (82') Fred Friday