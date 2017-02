Wijnaldum uit opnieuw kritiek: "In Nederland is het meer breien"

Georginio Wijnaldum maakt een uitstekend seizoen door in het shirt van Liverpool. De Oranje-international heeft het uitstekend naar zijn zin in Engeland, waar het voetbal heel anders ingevuld is dan in Nederland.



Wijnaldum sprak onlangs al zijn zorgen uit over de trainingsarbeid in eigen land en tegenover de NOS herhaalde hij dat. "Bij PSV klaagden we al als we een paar rondjes moesten lopen", weet de middenvelder. "Toen zei de looptrainer van PSV al: jullie klagen zomaar. Wat je in het buitenland moet doen, is vele malen harder."



Onder Jürgen Klopp bij Liverpool is dat duidelijk merkbaar. "We zijn constant op zoek naar een goal. Het is aanvallen, aanvallen, aanvallen. Als wij even de bal rondspelen, begint het publiek al te klagen. Ze willen gewoon iets zien, aanvallend voetbal."



"Daarom gaat het zo snel in Engeland", concludeert Wijnaldum. "In Nederland is het meer breien, totdat je een gaatje vindt. Hier is het eigenlijk alleen maar toeslaan."